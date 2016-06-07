НКРЭКУ одобрила инвестпрограммы 7 компаний по установке тепловых счетчиков

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила инвестиционные программы на 2016 год для 7 компаний, которые планируют обеспечить 100% учет тепловой энергии с помощью установки приборов коммерческого учета тепловой энергии.

Об этом сообщает пресс-служа ведомства.

"Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, одобрены инвестиционные программы на 2016 год для таких компаний: Каневское коммунальное предприятие тепловых сетей (КПТС), "Кировоградтепло", "Лубнытеплоэнерго", "Киево-Святошинская теплосеть", "Северодонецкая теплоэлектроцентраль", "Днепрорудненские тепловые сети" и "Токмак теплоэнергия", - говориться в сообщении НКРЭКУ.

Также сообщается, что первоочередными мерами, на реализацию которых будут направлены инвестиции, является 100-процентное обеспечение многоквартирного жилищного фонда приборами коммерческого учета тепловой энергии.

По данным пресс-службы, на сегодня комиссией одобрены подобные инвестиционные программы на 2016 год для 43 компаний. Этими программами предусмотрена установка 10 023 тепловых счетчиков.

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Как сообщал УНИАН, 4 апреля эксперт по энергоэффективности проекта "Реанимационный пакет реформ" Святослав Павлюк сообщил, что потери энергоносителя в украинских теплосетях более чем в два раза превышают нормативное значение, размер которого составляет – 13%. По его мнению, если в стране будут установлены хотя бы подомовые счетчики, то появится возможность определить реальные объемы потребления домов и уровень потерь тепла и воды в сетях.

Также в апреле компания "Киевэнерго", которая обеспечивает тепловой и электрической энергией потребителей Киева, заявила, что планирует установить 2,4 тысячи узлов учета тепловой энергии для каждого дома до начала отопительного сезона 2016-2017 годов.

В начале мая НКРЭКУ на фоне установления с 1 мая единой цены на природный газ для населения в 6 879 гривень/тысячу кубометров увеличила тарифы на централизованное теплоснабжение в Украине в среднем на 75-90%. Очередное повышение тарифов на тепло запланировано с 1 июля.