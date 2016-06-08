Расходы на субсидии в следующем году могут достигнуть 3,8% ВВП

Уровень расходов государственного бюджета Украины на жилищные субсидии стремительно растет, и к 2017 году указанные расходы могут достигнуть 3,8% ВВП.

Соответствующая информация содержится в презентации министра финансов Александра Данилюка, размещенной на сайте Национального совета реформ.

"Получение субсидий половиной населения Украины создает огромную нагрузку на государственный бюджет, что может составить 3,8% ВВП в 2017 году", - говорится в презентации.

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В презентации также отмечается, что, по оценке Berlin Еconomics и McKinsey, расходы на выплату жилищно-коммунальных субсидий населению Украины в 2017 году могут увеличится до 80 миллиардов гривень с 35 миллиардов гривень в 2016 году.

Министерство отмечает, что основными причинами значительных затрат на субсидии является неэффективное потребление, которое в 3 раза превышает показатель в странах ЕС, и низкие доходы населения.

"Существующая система субсидий не содержит достаточно стимулов для участия субсидиантов в мероприятиях по энергоэффективности", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко ранее отмечал важность программ энергоэффективности и использования разных источников энергии.

По его расчетам, если Украина будет активно использовать все имеющиеся возможности по собственной добыче газа, а также по эффективному использованию ресурсов, уже в пятилетней перспективе страна сможет экономить до 1,5 миллиарда кубометров газа в год, снижать расходы на субсидии до 3-5 миллиардов гривень в год, открывать до 50 тысяч новых рабочих мест и наращивать налоговые доходы до 5 миллиардов гривень в год.