Харьковские чиновники незаконно сдали в аренду водохранилище - прокуратура

На Харьковщине чиновники незаконно передали в аренду 108 гектаров Шевелевского водохранилища с прибрежной зоной, сообщает ATN.ua со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

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Как рассказал заместитель прокурора Харьковской области Олег Мельник, распоряжением председателя Балаклейской райгосадминистрации одному из предпринимателей незаконно передали на 50 лет в аренду земли Госводхоза под рыбохозяйственные нужды.

"Однако глава райгосадминистрации не имел права подписывать такое распоряжение, поскольку передача участков водного фонда находится в компетенции областной государственной администрации. Более того, предприятие, в постоянном пользовании которого находилось водохранилище стоимостью 502 тысячи гривень, не давало согласия отдавать его в аренду", - рассказал Мельник.

В связи с этим прокуратура направила в суд иск с требованием признать незаконным распоряжение главы РГА и недействительным договор аренды и вернуть водоем.