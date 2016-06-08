Глава ГАСК позитивно оценил строительные объекты компании "Альянс Новобуд"

Соответствующие документы были переданы местной власти главой Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Алексеем Кудрявцевым.

В ходе своего визита в Бровары он также посетил строительную площадку одного из социальных объектов города – дошкольного учебного заведения «Сказка», которое вблизи своих жилых комплексов возводит крупнейший региональный застройщик компания «Альянс Новобуд».

Кудрявцев высоко оценил ход строительства, применяемые технологии, качество строительных материалов и оборудования.

По его словам, это действительно образцовая строительная площадка, а в целом на примере таких жилых комплексов можно говорить об изменениях к лучшему в строительной отрасли.

«Я таких объектов очень немного, к сожалению, видел. И можем констатировать, что строители, которые сегодня уделяют внимание социальным объектам, это строители, двигающиеся на шаг быстрее, чем те, кто этими объектами не занимаются. Действительно необходимо сегодня думать о людях, которые будут жить в этих чудесных домах, и детях, которым нужно будет ходить в детские садики», - подчеркнул Алексей Кудрявцев.

Как сообщалось ранее, компания «Альянс Новобуд» возводит в Броварах ряд современных жилых комплексов бизнес- и комфорт-класса (в том числе ЖК «Зеленый квартал» и ЖК «Лесной квартал»), а также сопутствующие социальные и инфраструктурные объекты.

В общей сложности, площадь уже сооруженных и еще возводимых объектов застройщика составляет более 350 тыс. кв. м (это не считая работ по благоустройству города и создания инфраструктуры). Детский сад, строительную площадку которого посетил Глава ГАСК Украины, рассчитан на 120 мест. Сдача объекта в эксплуатацию намечена на конец третьего квартала текущего года. Новое учреждение ощутимо снизит дефицит мест в ДНЗ Броваров.

Напомним, что в прошлом году Верховная Рада Украины приняла разработанный Минрегионом закон, реформирующий систему государственного архитектурно-строительного контроля. Документ подразумевает передачу соответствующих функций и полномочий с общегосударственного на местный уровень.