Кабмин выделил 2,6 миллиарда на реализацию около 700 проектов в регионах

Кабинет министров Украины принял решение выделить через Государственный фонд регионального развития 2,57 млрд грн на реализацию около 700 проектов в 20 регионах страны.

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Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду.

“Сегодня мы выносим постановление, которое будет предусматривать (выделение - УНИАН) 2 млрд 570 млн грн на 687 проектов в 20 регионах”, - сказал министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, комментируя постановление.

По словам министра, региональные проекты будут касаться улучшения коммунальных коммуникаций, инфраструктуры, а также сферы культуры.

При этом принятое постановление требует согласования с бюджетным комитетом Верховной Рады.

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Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства отобрало первые 219 проектов в 11 регионах страны на сумму 1 млрд 10 млн грн для реализации за счет средств Государственного фонда регионального развития в 2016 году.

Украина с 2014 года проводит реформу бюджетной децентрализации, передавая на места управленческие и финансовые полномочия. Заявленные преобразования должны принести регионам в общей сложности порядка 40 млрд грн дополнительных доходов в год. В то же время, на центральном уровне остается возможность предоставления финансовой помощи регионам, в том числе благодаря Фонду регионального развития. Бюджет этого фонда в 2015 году составлял 3,5 млрд грн. Однако, по итогам 2015 года более 520 млн грн из этого фонда не были использованы в связи с отсутствием качественных инвестиционных проектов в регионах, которые бы прошли проверку межведомственной комиссии на соответствие требованиям законодательства.