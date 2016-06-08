Зубко обещает помочь украинцам вдвое уменьшить счета за энергоносители
Минрегион планирует после окончания отопительного сезона 2016/2017 запустить в работу Фонд энергоэффективности.
Реализация мероприятий Фонда энергоэффективности, который должен заработать до конца следующего отопительного сезона, позволит каждой семье уменьшить вдвое ежемесячные счета за энергоносители.
Читайте такжеРасходы на субсидии в следующем году могут достигнуть 3,8% ВВП
Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины со ссылкой на вице-премьер-министра – главу Минрегиона Геннадия Зубко.
«Фонд будет задавать технические рамки, определять энергоэффективность зданий, а также меры по максимальной экономии каждого домохозяйства. Уменьшение счетов возможно только через сокращение объемов потребления», – отметил Зубко.
По его словам, благодаря предусмотренной фондом частичной монетизации субсидий сэкономленные средства граждане смогут направлять на повышение энергоэффективности.
«Чем глубже будут энергоэффективные меры, тем ощутимее будет экономия и тем больше – предоставленная государством компенсация», – сказал вице-премьер.
Читайте такжеУчетная ставка по "теплым" кредитам может быть уменьшена – вице-премьер Зубко
Как сообщал УНИАН, Минрегион планирует после окончания отопительного сезона 2016/2017 запустить в работу Фонд энергоэффективности, который будет финансировать меры по энергоэффективности. Финансироваться фонд будет за счет международных доноров и госбюджета. Также планируется привлекать средства от монетизации субсидий.
Одной из целей создания фонда является снижение потребления природного газа населением, поскольку, по словам Зубко, половина объема потребляемого природного газа в жилищном секторе (17 млрд куб. м) используется неэффективно из-за отсутствия мер по модернизации старых индивидуальных и многоквартирных домов.
По словам министра, создание специализированного Фонда энергоэффективности позволит в течение 3-5 лет провести комплексное обновление зданий, что даст экономию на энергоресурсах около 3 млрд долл. в год.