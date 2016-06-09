Тепло в Украине с 1 июля подорожает почти вдвое

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тарифы на тепловую энергию и услуги центрального отопления для населения почти в два раза с 1 июля 2016 года.

За такое решение единогласно проголосовали в четверг все члены НКРЭКУ.

"Действующий средневзвешенный тариф на тепло для населения составляет 534 гривень за 1 Гкал, с 1 июля средневзвешенный тариф устанавливается на уровне 1 043 гривни за 1 Гкал", - отметила руководитель профильного управления НКРЭКУ Светлана Черных в ходе обсуждения вопроса.

Она добавила, что увеличение происходит за счет роста топливной составляющей (на 474 гривни/Гкал), тарифа на электроэнергию (13 гривень/Гкал) и заработных плат (9 гривень/Гкал).

По ее словам, корректировка топливной составляющей связана с решением правительства об изменении тарифа на газ, используемого при производстве тепла для населения. Если раньше на топливо приходилось 400 гривень в стоимости 1 Гкал тепла (75% стоимости), то с 1 июля эта цифра составил 874 гривни (84% стоимости).

В НКРЭКУ высказали уверенность, что утвержденная правительством цена газа для теплокоммунэнерго на уровне 4942 гривни за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и транспортировки) является самой низкой на рынке, поскольку мониторинг за четыре месяца текущего года показывает, что промышленность покупала газ по цене от 5 433 гривень за 1 тысячу кубометров до 6 880 гривень за 1 тысячу кубометров (без учета НДС, целевой надбавки и тарифов на его транспортировку).

"Комиссия не выполнила свою компетенцию, свои обязательства и не установила экономически обоснованный показатель цены на газ - это, во-первых. Поэтому то, что вы будете дальше делать, будет обжаловано в суде", - сказала Тимошенко

Она также отметила, что в 2015 году население потребило 17,2 миллиарда кубометров газа, когда как Украина добыла собственного газа 19,9 миллиарда кубометров.

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Как сообщал УНИАН, НКРЭКУ одобрило постановление об увеличении тарифа на тепло для населения 5 мая, с того времени документ проходил общественное обсуждение.

По словам главы комиссии Дмитрия Вовка, решение регулятора будет означать рост тарифа на тепло и услуги центрального отопления на 75-90% в зависимости от конкретного предприятия теплоснабжения.

Правительство Украины с 1 мая установило единую цену на газ для населения – 6,88 гривни/кубометр (6 879 гривень за 1 тысячу кубометров), которая будет равна закупочной стоимости импортируемого в страну природного газа.

Во время принятия решения Кабмина по цене на газ 27 апреля первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отметили, что установление такой цены поставит точку в спекуляциях на газовом рынке страны.

Глава правительства Владимир Гройсман подчеркнул, что данное решение является непростым и вызовет широкие дискуссии в обществе, но оно позволит упразднить все существовавшие ранее схемы, позволявшие зарабатывать на разнице в цене на топливо.

Президент Украины Петр Порошенко назвал данное решения Кабмина серьезным антикоррупционным шагом. Напомним, с марта электроэнергия, в свою очередь, для населения подорожала на 25%.

Так, минимальный тариф на электроэнергию для населения повышен до 57 копеек за кВт/час.

Следующий этап повышения тарифов на электроэнергию для населения начнется 1 сентября текущего года.