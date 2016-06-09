В НБУ назвали наиболее рискованные отрасли украинской экономики

"Наибольшие риски платежеспособности присущи строительству, операциям с недвижимостью и машиностроению – здесь наблюдаются наибольшие долговые нагрузки и сравнительно низкая прибыльность, или убыточность. Финансово неустойчивыми также являются предприятия с высокой долей государственного регулирования – производство и поставки энергии и газа, коммунальные услуги", - отмечают в НБУ.

По данным Нацбанка, строительство и недвижимость находятся на втором месте по объемам задолженности по кредитам украинским банкам – около 120 млрд грн, при этом доля негативных кредитов составляет 44%.

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Согласно отчету, наибольший рост операционного убытка в 2014-2015 гг. зафиксирован у компаний сферы недвижимости и строительства – за 9 мес. 2015 года почти до 30%.

"Предприятия этих отраслей имеют наибольшую кредитную нагрузку, одновременно их платежеспособность слабая в связи с особенностями регулирования отрасли, что не стимулирует повышение эффективности работы, а также из-за низкого качества менеджмента многих компаний", - сообщает регулятор.

Кроме того, НБУ предполагает, что повышение в 2015-2016 гг. тарифов на коммунальные услуги и энергоносители может иметь в краткосрочной перспективе негативное влияние на прибыльность компаний соответствующего сектора из-за возможного ухудшения платежной дисциплины потребителей.

Регулятор также допускает рост количества недостроев и замороженных объектов при условии сохранения негативных обстоятельств на рынке недвижимости в последующие годы.

"При сохранении темпов строительства на первичном рынке жилья будет формироваться значительный дисбаланс между спросом и предложением. Уже в 2015 году высокая конкуренция и падение платежеспособного спроса заставляли столичных застройщиков предлагать скидки и программы рассрочки. В 2016 году тенденция сохраняется. При неблагоприятных обстоятельствах возрастет количество недостроев и замороженных объектов", - сообщил Нацбанк.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на Госстат, в 2015 году объем введенного в Украине в эксплуатацию жилья, без учета временно оккупированной территории АРК и Севастополя, увеличился на 13,4% по сравнению с 2014 годом – до 11 млн кв. м.