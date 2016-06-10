Тарифы на холодную воду вслед за подорожанием электроэнергии вырастут на 15%

Средний рост тарифов на водоснабжение (холодную воду) в связи с ростом тарифов на электроэнергию может составить 15%, сообщил на брифинге заместитель директора Департамента по регулированию отношений в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения Национальной комиссии по регулированию сферы энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Соломка.

"Если комментировать ситуацию по тарифам на холодную воду, следует отметить, что рост тарифов тоже ожидается. Мы планируем, что в целом по Украине по системе водоснабжения средний рост составит 15%", - сказал Соломка.

Также представитель НКРЭКУ подчеркнул, что главными причинами роста тарифов на холодную воду стал рост тарифов на электроэнергию и снижение объемов потребления.

"В основном, это зависит от изменения цены на электроэнергию, также очень сильное влияние оказывает изменение объемов потребления, которые значительно упали за последний год", - отметил представитель НКРЭКУ.

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По его словам, ставки тарифов утверждаются НКРЭКУ по предложениям, которые поступают от лицензиатов комиссии – региональных водоканалов.

"Пересмотр тарифа идет планомерно. Мы внимательно изучаем ту структуру тарифа, которую нам предоставляют наши лицензиаты (водоканалы - УНИАН), и не допускаем ничего лишнего", - дополнил Соломка.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля НКРЭКУ приняла постановление, которым предусмотрела поэтапное повышение тарифов на электроэнергию для населения.

С 1 апреля 2015 года стоимость электроэнергии значительно выросла, при этом норма льготного потребления была сокращена до 100 кВт-ч для всех граждан, включая жителей многоквартирных домов, в которых установлены электрические плиты. На сегодня тариф при потреблении до 100 кВт-ч составляет 0,57 гривни, от 100 до 600 кВт-ч – 0,99 гривни и более 600 кВт-ч – 1,56 гривни.

Следующее повышение тарифа на электроэнергию произойдет с 1 сентября 2016 года и 1 марта 2017 года.

2 июня 2016 года "Киевводоканал" обратился в НКРЭКУ с предложением в связи с ростом стоимости электроэнергии увеличить тарифы на поставку холодной воды и водоотвод в многоквартирных домах на треть – до 13,43 гривни за кубометр.