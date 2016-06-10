Рейтинг мировых лидеров роста цен на недвижимость возглавили Турция, Швеция и Новая Зеландия

Консалтинговая компания Knight Frank опубликовала отчет об изменении цен на жилье в 55 странах мира по итогам первого квартала 2016 года (Global House Price Index). В среднем за год рост цен на мировую недвижимость составил 3,4%.

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Первое место в списке заняла Турция с показателем годового роста цен в 15,3%. Хотя эта страна возглавляет рейтинг уже четыре квартала подряд, в ней отмечен небольшой спад по сравнению с предыдущими тремя месяцами, когда рост стоимости недвижимости составлял 18%.

Как отмечают аналитики Knight Frank, на сокращение потока инвестиций в Турцию повлияли теракты, российские санкции и растущее давление на национальную валюту, передает Prian.ru.

Что касается европейских стран, то самым сильным рынком недвижимости в первом квартале 2016-го стала Швеция, где цены на жилье выросли за год на 12,8%. Сейчас средняя стоимость недвижимости в северной стране на 48% превышает уровень 2009 года.

Жилье в Новой Зеландии за год подорожало на 11%, однако в третьем квартале 2015 года этот показатель был выше. Причиной небольшого спада стал слабый экономический рост и новые правила покупки жилья иностранцами.