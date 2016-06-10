Минрегион установил минимальный перечень услуг по управлению многоквартирным домом

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства установило минимальный перечень услуг по управлению многоквартирным домом, которые должны обеспечивать надлежащее состояние дома и придомовой территории, сообщила пресс-служба ведомства.

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«Цена на услугу по управлению многоквартирным домом должна состоять из расходов на содержание многоквартирного дома (содержание общего имущества и придомовой территории, текущий ремонт общего имущества) и вознаграждения управляющему», - говорится в сообщении.

Перечень таких услуг предусмотрен в проектах Порядка проведения конкурса по назначению управляющего многоквартирного дома и Типового договора о предоставлении услуг по управлению многоквартирным домом, а также в действующем законодательстве.

В состав цены на услугу по управлению многоквартирным домом включаются расходы по содержанию дома, его техническому обслуживанию, текущему ремонту и расходы на оплату коммунальных услуг относительно общего имущества многоквартирного дома.

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Как отмечается в сообщении, перечень является минимально необходимым и может быть уменьшен только по объективным условиям эксплуатации дома. Данные услуги должны в обязательном порядке предоставляться, поскольку именно они обеспечивают надлежащее техническое, санитарно-гигиеническое, противопожарное состояние дома и придомовой территории.

Также указывается, что во время проведения конкурса конкурсная документация должна содержать перечень составляющих услуги по управлению многоквартирным домом и требования к качеству предоставления услуги, периодичности выполнения работ со ссылкой на стандарты, нормативы, нормы и правила.

Расходы же на капитальный ремонт, реконструкцию, реставрацию, а также другие расходы, предусмотренные решением совладельцев, могут возмещаться по отдельным договорам с совладельцами.

Как сообщал УНИАН, В Украине с 1 июля 2015 года вступил в силу Закон «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме».

Согласно документу, если совладельцы многоквартирного дома, в котором не создано объединение совладельцев, до 1 июля 2016 года не приняли решение о форме управления многоквартирным домом, управление таким домом осуществляется управляющим, который назначается на конкурсной основе исполнительным органом местного совета, на территории которого расположен дом.

В то же время, как сообщил директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко, работа компаний по управлению многоквартирными домами, которые с 1 июля 2016 года будут обслуживать жилищный фонд вместо ЖЭКов, может быть осложнена из-за отсутствия нормативно-правовой базы, которая бы регулировала их взаимодействие с жильцами.