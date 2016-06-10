На коммунальные субсидии дополнительно выделят из бюджета 5 миллиардов

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый парламентом в мае текущего года закон о внесении изменений в государственный бюджет на 2016 год, позволяющий выделить дополнительно 5 млрд грн на выплату коммунальных субсидий наиболее уязвимым слоям населения.

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Как сообщили в пресс-службе главы государства, подписывая данный закон, Порошенко выразил уверенность, что политика защиты социальных стандартов будет продолжена по мере роста экономики.

Решение о выделении дополнительных денег на субсидии было принято одновременно с повышением до рыночного уровня цен на газ для всех потребителей. Решение было приняло правительство в конце апреля текущего года. Рыночные цены на газ начали действовать с 1 мая текущего года.

«Все повышения государство должно компенсировать малообеспеченным людям, - цитирует пресс-служба главу государства. - Для того, чтобы не было сбоев, на эти цели (выплаты субсидий - УНИАН) выделяется дополнительно еще 5 млрд грн».

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Подписанный президентом закон позволит увеличить общую сумму субсидий на 2016 год до более 40 млрд грн. Количество семей, получающих субсидии в Украине, на текущий момент превышает 5 млн. По оценкам Минсоцполитики, к концу года этот показатель может достигнуть 8-9 млн семей.

Ранее глава государства подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс, позволивших выделить более 3 млрд грн на программы по восстановлению Донбасса.