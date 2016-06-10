Украинцам обещают субсидии на оплату услуг по управлению многоквартирным домом

Правительство приняло постановление, дополняющее перечень жилищно-коммунальных услуг, на которые населению предоставляются субсидии, услугой по управлению многоквартирными домами, сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

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«Переход к свободным ценам на услугу по управлению многоквартирным домом не должен негативно сказаться на социальной защите граждан», – говорится в сообщении.

В то же время, предоставление субсидий должно осуществляться, исходя из предельного размера расходов, поскольку плата за услуги по управлению является свободной и ее диапазон может колебаться в зависимости от условий договора. В связи с этим правительство планирует установить предельный размер расходов, в рамках которого будут предоставляться жилищные субсидии на данную услугу. Для этого уже разработан проект постановления Кабинета министров «О предоставлении населению субсидий для возмещения расходов по оплате услуг по управлению многоквартирным домом (расходов по управлению многоквартирным домом)».

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Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 июля 2015 года вступил в силу Закон «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме». Согласно документу, если совладельцы многоквартирного дома, в котором не создано объединение совладельцев, до 1 июля 2016 года не приняли решение о форме управления многоквартирным домом, управление таким домом осуществляется управляющим, который назначается на конкурсной основе исполнительным органом местного совета, на территории которого расположен дом.