Новшества в коммунальном хозяйстве: ЖЭКи допустят к конкурсу на новых управляющих домов

ЖЭКи будут иметь право принять участие в конкурсе по назначению управляющего многоквартирного дома, так как закон «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме» не предусматривает прекращения их деятельности, сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

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«Решением собрания владельцы квартир и нежилых помещений в многоквартирном доме могут выбрать нового управляющего или передать дом в управление ЖЭКа, который его обслуживал», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что закон дает возможность совладельцам сменить обслуживающую компанию, и право выбрать, кто будет управлять домом.

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Как сообщал УНИАН, с 1 июля 2015 года в Украине вступил в силу Закон «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме».

Согласно документу, если жители многоквартирного дома, в котором не создано объединение совладельцев, до 1 июля 2016 года не приняли решение о форме управления, исполнительный орган местного совета назначит управляющего на конкурсной основе.

По словам заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, ЖЭКи продолжат обслуживать жилые дома и после 1 июля 2016 года, независимо от того, создали жильцы объединение совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) или нет.