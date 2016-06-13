В Харькове назначат нового главу коммунального хозяйства
18:19, 13 июня 2016Недвижимость
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С 22 июня на должность директора Департамента коммунального хозяйства вместо уволенного Виктора Китанина будет назначен его зам Алексей Богач.
В Харькове назначат нового главу коммунального хозяйства / kharkovforum.com
Виктор Китанин будет уволен с должности директора Департамента коммунального хозяйства с 21 июня, сообщает ATN.ua со ссылкой на сайт горсовета.
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"Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес", - говорится в сообщении.
Согласно распоряжению, увольнение связано с достижением предельного возраста пребывания на службе в органах местного самоуправления.
"На должность директора Департамента коммунального хозяйства, согласно распоряжению, с 22 июня будет назначен Алексей Богач, который сейчас является заместителем директора Департамента коммунального хозяйства", - сообщает издание.
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