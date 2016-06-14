Рада наделила ОСМД правом досрочно расторгать договор с управляющей компанией

Верховная Рада приняла законопроект, который позволит совладельцам многоквартирных домов досрочно расторгнуть договор с назначенным на конкурсной основе управляющим в любой момент.

За принятие соответствующего законопроекта № 4680 "О внесении изменений в статью 13 Закона Украины "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме" за основу и в целом проголосовали 259 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

"В случае если будет принято решение совладельцами о создании объединения совладельцев или они выберут своего управляющего, люди смогут разорвать в любой момент договор с управляющим, которого им назначат по конкурсу, только 2 месяца нужно для информирования управляющего", - сообщила народный депутат Украины Алена Бабак, докладывая по законопроекту.

Как отмечается в пояснительной записке, совладельцам многоквартирных домов предоставляется право досрочно расторгнуть договор с назначенным на конкурсной основе управляющим в любой момент, если они определятся с формой управления многоквартирным домом. Для этого совладельцы должны сообщить управляющему о досрочном расторжении договора не позднее чем за два месяца до даты такого расторжения.

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Законопроектом также предусматривается право совладельцев многоквартирных домов, содержание которых осуществляли жилищно-строительные (жилищные) кооперативы, и дальше возмещать расходы на содержание соответствующих зданий и сооружений и придомовых территорий таким кооперативам.

Также предусматривается предоставление услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий исполнителями этих услуг до момента определения управляющего многоквартирного дома.

Как сообщал УНИАН, с 1 июля 2015 года в Украине вступил в силу Закон "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме".

Согласно документу, если жители многоквартирного дома, в котором не создано объединение совладельцев, до 1 июля 2016 года не приняли решение о форме управления, исполнительный орган местного совета назначит управляющего на конкурсной основе.