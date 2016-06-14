Верховная Рада продлила полномочия ЖЭКов

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в статью 13 Закона Украины "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме" (№4680).

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 259 народных депутатов из 365, зарегистрированных в сессионном зале.

Во время представления законопроекта народный депутат от "Самопомочи" Алена Бабак призвала не откладывать введение в действие закона «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме», чтобы с 1 июля прошли конкурсы в тех домах, где люди еще не выбрали своих управляющих или не создали ОСМД.

"Однако на время проведения этого конкурса органами местного самоуправления, чтобы существующие ЖЭКи продолжили обслуживать дома", - сказала она.

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Законом статья 13 дополняется положением, согласно которому в период с начала объявления конкурса по назначению управляющего многоквартирного дома и до момента определения победителей конкурса и заключения договоров о предоставлении услуг по управлению многоквартирным домом, услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий продолжают оказывать в соответствующих многоквартирных домах исполнители таких услуг, которые предоставляли соответствующие услуги до начала проведения конкурса.

Если в течение действия договора о предоставлении услуг по управлению многоквартирным домом, заключенного по результатам конкурса, совладельцы примут решение об изменении формы управления многоквартирным домом или избрания другого управляющего, совладельцы имеют право досрочно расторгнуть такой договор, предупредив об этом управляющего, назначенного на конкурсной основе, однако не позднее, чем за два месяца до даты такого расторжения.

Кроме того, определяется, что при изменении формы управления (управляющего) исполнитель услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий должен осуществить окончательное начисление за услуги в соответствии с фактическими начислениями и объемами предоставляемых услуг.

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Устанавливается, что совладельцы многоквартирных домов, содержание которых до вступления в силу настоящего Закона осуществляли жилищно-строительные (жилищные) кооперативы, продолжают возмещать расходы на содержание соответствующих зданий и сооружений и придомовых территорий таким кооперативам до момента создания в многоквартирном доме объединения совладельцев многоквартирного дома (в том числе путем реорганизации кооператива) или принятия совладельцами решение о форме управления многоквартирным домом.

Также законом определяется, что в случае, если местным советом или его исполнительным органом в соответствии с законодательством, принято решение о делегировании другому органу, субъекту властных полномочий, функций по осуществлению управления объектами жилищно-коммунального хозяйства, по обеспечению их содержания и эффективной эксплуатации, необходимого уровня и качества, управляющий назначается на конкурсной основе таким органом.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году вступил в силу Закон "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме", которым было четко определено, что, если после 1 июля 2016 года в многоэтажках, где созданы ОСМД и не определена форма управления домом, управляющий назначаться принудительно на конкурсной основе исполнительным органом местного совета.