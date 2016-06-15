Немецкая госкомпания выделит 5,85 миллионов евро на разработку концепции развития украинских городов

Как отметил Зубко во время церемонии подписания документа, данный проект предполагает внедрение опыта развития городов – участников Лейпцигской хартии в 4 украинских городах.

«Нам очень важно, чтобы тот лучший опыт, который есть среди городов – участников Лейпцигской хартии, был внедрён в Украине в тех городах, которые выбраны по проекту – это Винница, Житомир, Черновцы и Полтава», – сказал Зубко.

Читайте такжеЯпония выделила международным организациям $13,6 миллиона на восстановление Донбасса

Проект рассчитан на 3 года, в течение которых для указанных городов будут разработаны концепции интегрированного развития. Финансирование в размере 5,85 млн евро выделят Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии и Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарской конфедерации. Кроме того, города-участники в рамках данного проекта выделят около 200 тыс. евро в натуральной форме, в частности, бесплатно предоставив офисные помещения.

Зубко отметил, что реализация данного проекта позволит, используя существующую инфраструктуру, внедрить новые технологии по логистике, созданию новых рабочих мест, качественному медицинскому обслуживанию и созданию зон отдыха.