"Киевэнерго" обнародовало новые "драконовские" тарифы на тепло и горячую воду

"Киевэнерго", которое отапливает в столице немало многоэтажек и подает в дома горячую воду, обнародовало новые тарифы на эти услуги с 1 июля 2016 года, сообщает Крещатик.

"Все они – более чем в два раза выше, чем сейчас", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что тарифы на теплоснабжение и горячую воду через полмесяца повысят почти в два раза по всей Украине.

Как сообщал УНИАН, НКРЭКУ одобрило постановление об увеличении тарифа на тепло для населения 5 мая, с того времени документ проходил общественное обсуждение.

По словам главы комиссии Дмитрия Вовка, решение регулятора будет означать рост тарифа на тепло и услуги центрального отопления на 75-90% в зависимости от конкретного предприятия теплоснабжения.

Правительство Украины с 1 мая установило единую цену на газ для населения – 6,88 гривни/кубометр (6 879 гривень за 1 тысячу кубометров), которая будет равна закупочной стоимости импортируемого в страну природного газа.

Напомним, с марта электроэнергия, в свою очередь, для населения подорожала на 25%.

Кроме того, минимальный тариф на электроэнергию для населения повышен до 57 копеек за кВт/час.

Следующий этап повышения тарифов на электроэнергию для населения начнется 1 сентября текущего года.