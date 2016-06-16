Рада отклонила законопроект об упрощении отчуждения земли для общественных нужд

Верховная Рада отклонила законопроект, направленный на упрощение процедуры отчуждения земли любой формы собственности для строительства инфраструктурных объектов, создания природоохранных территорий и других общественных нужд.

Читайте такжеРада отказалась включить в повестку дня законопроект о конфискации средств Януковича

За принятие соответствующего законопроекта №2155 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры отвода земельных участков при предоставлении их для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости» в первом чтении проголосовало 115 народных депутатов, при необходимом минимуме в 226 голосов. После этого спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что законопроект отклонен.

Народный депутат Лев Пидлисецкий сообщил, докладывая по законопроекту, что принятие данного законопроекта упростит строительство критических объектов инфраструктуры в сферах транспорта, энергетики и национальной обороны, а также создание заповедников и других охранных территорий для общественного блага. «По большим объектам, которые необходимы государству, например, магистральным линиям электропередач, протяженность которых может достигать 500 км, проблем неимоверное множество. Практика последних лет позволила наработать данный законопроект, который снимает большинство проблем в данной сфере», - сказал Пидлисецкий.

Читайте такжеРада установила поэтапное увеличение до 35% доли украинских песен на радио и телевидении

Депутат отметил, что внедряется отдельная процедура при выкупе земли для общественных нужд. В частности, в ней будет учитываться не только выкуп земель частной собственности, но и коммунальной собственности. Также отменяется процедура предварительного отбора. «Когда, например, строится линия электропередач, для каждой опоры необходимо пройти по всем 500 км линии и с каждым собственником договорится, можно ли построить на его участке. Это очень долгая процедура», - сказал Пидлисецкий. Он отметил, что это лишь первый из трех этапов законодательно установленной процедуры. И на остальных этапах подобные документы об отборе участков чиновники рассматривают повторно. Поэтому авторы документа предлагают убрать первый этап предварительного отбора участков.

Читайте такжеУкраина сделала еще один шаг для открытия неба ЕС: ратифицировано авиасоглашение с Кипром и Грецией

В то же время, депутат сообщил, что проект закона предполагает проведение оценки выкупаемой земли методом сравнения с аналогичными участками. Сегодня оценка производится лишь по капитализации рентной платы, то есть возможного заработка собственника от ренты за пай. Из-за этого выходит слишком низкая цена земли, особенно вблизи больших городов, и собственники земли отказываются продавать ее за такую сумму.

Как сообщал УНИАН, правительство намерено разработать и подать в Верховную Раду до июля 2016 года закон, позволяющий провести общенациональную нормативную денежную оценку земли, которая является основой для расчета налогов сельскохозяйственных предприятий.

Согласно Программы действий правительства на 2016 год, опубликованной на официальном сайте Кабинета министров, правительство планирует в дальнейшем проводить переоценку земли не реже, чем раз в 10 лет. Подготовкой законопроекта займутся Министерство аграрной политики и продовольствия, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра Украины.