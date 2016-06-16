В Украине значительно повысили тарифы на холодную воду

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в связи с увеличением стоимости электроэнергии для предприятий повысила тарифы на водоснабжение и водоотвод для ряда водоканалов Украины на 5-50%. Соответствующие решения были приняты НКРЭКУ на очередном заседании 16 июня.

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Своим решением комиссия утвердила новый тарифы на водоснабжение, в частности для «Ужгородводоканала» - на уровне 10,70 грн/ куб. м, а на водоотвод – 5,73 грн/ куб. м; для водоканала Никополя – тариф на водоснабжение на уровне 6,29 грн/куб. м и водоотвод – 10,40 грн/куб. м.

Обосновывая рост тарифов, представитель «Киевводоканала» заявил, что доля расходов на растущую в цене электроэнергию составляет 35% в стоимости услуги водоснабжения.

Как сообщал УНИАН, 2 июня «Киевводоканал» обратился в НКРЭКУ с предложением в связи с ростом стоимости электроэнергии увеличить тарифы на поставку холодной воды и водоотвод в многоквартирных домах на треть – до 13,43 грн за куб. м. Кроме того, «Киевводоканал» попросил повысить тариф на поставку холодной воды и водоотвод в частных домах на 38% - до 12 грн/куб. м с 8,69 грн/куб. м.

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В компании отмечают, что необходимость повышения тарифов обусловлена ростом стоимости электроэнергии, которая на треть входит в себестоимость услуги.

10 июня заместитель директора Департамента по регулированию отношений в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения НКРЭКУ Дмитрий Соломка сообщил, что средний рос тарифов на водоснабжение (холодную воду) в связи с ростом тарифов на электроэнергию может составить 15%.

"Киевэнерго", которое отапливает в столице немало многоэтажек и подает в дома горячую воду, вчера обнародовало новые тарифы на эти услуги с 1 июля 2016 года. Все они – более чем в два раза выше, чем сейчас. Тарифы на теплоснабжение и горячую воду через полмесяца повысят почти в два раза по всей Украине.

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НКРЭКУ 9 июня повысила тарифы на тепловую энергию и услуги центрального отопления для населения почти в два раза с 1 июля 2016 года. Действующий средневзвешенный тариф на тепло для населения составляет 534 гривень за 1 Гкал, с 1 июля средневзвешенный тариф устанавливается на уровне 1 043 гривни за 1 Гкал.

Правительство Украины с 1 мая установило единую цену на газ для населения – 6,88 гривни/кубометр (6 879 гривень за 1 тысячу кубометров), которая будет равна закупочной стоимости импортируемого в страну природного газа.

Напомним, с марта электроэнергия для населения подорожала на 25%. Так, минимальный тариф на электроэнергию для населения повышен до 57 копеек за кВт/час. Следующий этап повышения тарифов на электроэнергию для населения начнется 1 сентября текущего года.