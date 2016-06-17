В Канаде жилье подорожало до нового рекорда

В мае 2016 года средняя стоимость дома в Канаде выросла на 13% годовых и составила около €509 500.

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Главными локомотивами роста цен стали рынки недвижимости Онтарио и Британской Колумбии, пишет CBC News со ссылкой на данные Канадской ассоциации недвижимости.

Именно благодаря им был поставлен новый ценовой рекорд. В Онтарио недвижимость подорожала на 12,6% годовых, а в Британской Колумбии – на 15,1% годовых.

Если же из расчетов убрать данные по вышеназванным провинциям, средняя стоимость жилья по стране составит €310 000. Это на 0,7% меньше, чем годом ранее.

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В то же время, после рекордного уровня продаж в апреле, в мае количество сделок рухнуло на 70% в месячном исчислении. Причем лидеры, только с отрицательным показателем, все те же. В Онтарио и Британской Колумбии количество выставленных на продажу объектов упало до минимума за всю историю наблюдений.

Все это вызывает беспокойство у специалистов рынка и даже канадских политиков. Ведь недвижимость становится все более привлекательна для иностранных инвесторов, спрос со стороны которых только толкает цены вверх, и менее доступна для канадцев, передает Prian.ru.

Даже ужесточение требований по ипотечному кредитованию, которое предполагает повышение минимального взноса до 10% от стоимости объекта, называют неэффективной мерой. Эксперты считают, что это еще больше осложнит положение местных жителей, но никак не отпугнет иностранных покупателей. А соответственно, рынок крупнейших городов Канады продолжит нагреваться.