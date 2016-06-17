Олимпийский скачок цен: в Рио-де-Жанейро резко подорожала аренда жилья

До начала очередных Летних Олимпийских игр 2016 осталось меньше двух месяцев. Спортсмены готовятся к завоеванию золотых медалей, а арендодатели – к сверхприбылям. На июнь текущего года 97,3% мест в отелях олимпийской столицы уже забронировано, поэтому туристы ищут жилье у частных владельцев через специализированные порталы, сообщает Рrian.ru.

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"Спросом пользуются все типы недвижимости: от пентхаусов в престижных пляжных районах Леблон и Ипанема до скромных квартирок в простеньких домах в фавелах Рио", - говорится в сообщении.

Некоторые местные жители стремятся воспользоваться ажиотажем и выставляют свои объекты по завышенным ценам. Например, квартиру с тремя спальнями в нескольких десятках километров от олимпийских объектов и в восьми километрах от знаменитого пляжа Копакабана предлагают за $2300 за ночь. А за студию рядом с аэропортом просят $5800, правда, сразу за 17 дней.

Олимпийский скачок цен на аренду произошел на фоне общего спада на рынке недвижимости Рио-де-Жанейро. Стоимость жилья в городе за последний год снизилась на 10%.