Австралия ввела новые налоги для иностранцев при покупке недвижимости

Два крупнейших штата Австралии – Новый Южный Уэльс и Квинсленд – ввели гербовый сбор на сделки с недвижимостью для иностранцев в размере 3% и 4% соответственно. Начиная со следующего года, в Новом Южном Уэльсе также будет введен дополнительный налог на землю в размере 0,75%, передает Prian.ru.

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«Новые меры позволят рынку недвижимости Нового Южного Уэльса продолжать оставаться привлекательным направлением для международных инвесторов, и в то же время быть способным финансировать важные сервисы в дальнейшем», - заявляет главный казначей Нового Южного Уэльса Глэдис Бережиклиан.

Как пишет The Financial Times, одной из главных причин ввода новых налогов является попытка сдержать поток инвестиций из Китая. В 2014-2015 годах он достиг $24 млрд. Это привело к стремительному росту цен на жилье, особенно в Сиднее и Мельбурне. Аналитики всерьез обеспокоились образованием возможного «пузыря».

Напомним, что в апреле 2016 года австралийский штат Виктория увеличил гербовый сбор для иностранцев с 3% до 7%.