Насалик рассказал об "энергетических карточках", которые заменят субсидии

Правительство запускает пилотный проект с использованием электронных "энергетических карточек" вместо обычной процедуры предоставления субсидий населению, благодаря чему будет проведена монетизация этих субсидий, чтобы стимулировать население снижать потребление энергии.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик во время выступления на круглом столе по энергоэффективности.

"Сейчас в определенном городе запускается пилотный проект по монетизации субсидий, которые получает население на энергоносители, суть которого состоит в использовании электронных "энергетических карточек", - сказал Насалик, не уточнив при этом, о каком именно городе идет речь.

Также министр разъяснил принцип использования таких карточек.

"То есть на карточке "Ощадбанка" находится вся субсидия, человек может рассчитываться этой карточкой только за те услуги, которые предоставляются по теплу, другим коммунальным услугам, в общем по тому, что покрывает субсидия. Под конец отопительного сезона деньги, которые остались на карточке, человек сможет монетизировать: снять наличными и использовать на свое усмотрение", - сказал министр.

При этом Насалик подчеркнул, что очень важно поддержать данный проект.

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"Желательно, чтобы люди использовали эти деньги, например, для того, чтобы поставить пластиковые окна. В любом случае этот пилотный проект следует поддержать. Этот проект уже поддержал министр социальной политики Андрей Рева, сейчас идет обсуждение с вице-премьер-министром и министром ЖКХ Геннадием Зубко", - отметил Насалик.

Как сообщал УНИАН, Минрегион планирует после окончания отопительного сезона 2016/2017 запустить в работу Фонд энергоэффективности, который также призван монетизировать субсидии. Кроме того, одной из целей создания фонда является снижение потребления природного газа населением, поскольку, по словам вице-премьера Зубко, половина природного газа в жилищном секторе (17 миллиарда кубометров) потребляется неэффективно из-за отсутствия мер по модернизации старых индивидуальных и многоквартирных домов.

Также, по словам Зубко, создание специализированного Фонда энергоэффективности позволит в течение 3-5 лет провести комплексное обновление зданий, что принесет экономию на энергоресурсах в размере около 3 миллиарда долларов в год.

10 июня Зубко подчеркнул важность того, чтобы фонд мог финансировать и монетизировать субсидии, которые сегодня получают граждане.