КС рассматривает обращение ВСУ относительно законности новых тарифов на коммунальные услуги

Об этом говорится в перечне конституционных представлений, передает пресс-служба КСУ.

Как следует из перечня, КСУ проверит на соответствие Конституции ряд положений закона "О естественных монополиях", "Об электроэнергетике", "О государственном регулировании в сфере коммунальных услуг", "О питьевой воде и питьевом водоснабжении".

Также Конституционный суд проверит на соответствие конституции указы президента Украины от 2014 года по Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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Напомним, 10 июня заместитель директора Департамента по регулированию отношений в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения НКРЭКУ Дмитрий Соломка сообщил, что средний рост тарифов на водоснабжение (холодную воду) в связи с ростом тарифов на электроэнергию может составить 15%.

"Киевэнерго", которое отапливает в столице немало многоэтажек и подает в дома горячую воду, обнародовало новые тарифы на эти услуги с 1 июля 2016 года. Все они - более чем в два раза выше, чем сейчас.

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Тарифы на теплоснабжение и горячую воду через полмесяца повысят почти в два раза по всей Украине.

НКРЕКУ 9 июня повысила тарифы на тепловую энергию и услуги центрального отопления для населения почти в два раза с 1 июля 2016 года. Действующий средневзвешенный тариф на тепло для населения составляет 534 гривни за 1 Гкал, с 1 июля средневзвешенный тариф устанавливается на уровне 1 043 гривни за 1 Гкал.

Правительство Украины с 1 мая установило единую цену на газ для населения - 6,88 гривны/кубометр (6 879 гривень за 1 тысячу кубометров), равную закупочной стоимости импортируемого в страну природного газа.

Напомним, с марта электроэнергия для населения подорожала на 25%. В частности, минимальный тариф на электроэнергию для населения повышен до 57 копеек за кВт/час. Следующий этап повышения тарифов на электроэнергию для населения начнется 1 сентября текущего года.