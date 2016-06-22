Выход Британии из ЕС может сделать жилье в стране более доступным для иностранцев

Такое мнение высказали аналитики компании Stirling Ackroyd. По их мнению, недавняя волатильность британского фунта и снижение стоимости недвижимости уже сделало жилье в Лондоне более доступным для иностранцев, пишет Prian.ru со ссылкой на Daily Mail.

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"Если на приближающемся референдуме по выходу страны из ЕС британцы проголосуют "за", на рынок недвижимости страны могут хлынуть любители приобретения по выгодной цене", - говорится в сообщении.

По данным Stirling Ackroyd, с ноября 2015 года жилье в британской столице подешевело в среднем на 33 200 евро. Если страна проголосует за выход из Евросоюза, стоимость фунта стерлинга опустится еще ниже, что мотивирует инвесторов из-за рубежа вкладывать в местную недвижимость.

Эндрю Бриджес, управляющий директор Stirling Ackroyd, заявляет: "Если Великобритания выйдет из ЕС, британский фунт продолжит дешеветь, и по иронии судьбы, Лондон станет еще доступнее - и поэтому привлекательнее – для нерезидентов".