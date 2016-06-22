Многоквартирные дома смогут утеплить за деньги ЕБРР

Организации совладельцев многоквартирных домов (ОСМК) смогут принять участие в программе энергоэффективности IQ Enegry, которая создана при поддержке Европейского банка реконструкции и развития и направлена на частичную компенсацию расходов на меры по энергоэффективности. Об этом сообщила представитель программ IQ Enegry Оксана Булгакова на пресс-конференции по муниципальным инвестициям в сфере энергосбережения.

"Мы предлагаем финансирование мер по энергоэффективности (стоимости оборудования, материалов и услуг по установке) через банки-партнеры "Укрсиббанк", "OTP Банк" и "Мегабанк". На сегодня мы компенсируем кредиты для физлиц… Также мы сотрудничаем с банками для создания отдельного финансового продукта для кредитования ОСМК, чтобы, например, утеплить весь дом в целом", - сказала Булгакова.

"Ставка компенсации для ОСМК составит 25-35% от стоимости самого оборудования и его установки", - добавила она.

Также представитель программы IQ Enegry отметила, что уже начато распространение информации о самой программе в сети магазинов строительного оборудования и материалов "Эпицентр".

"На этой неделе стартует программа в сети магазинов материалов и оборудования "Эпицентр". Также мы будем расширять свое присутствие по всей территории Украины", - отметила Булгакова.

По ее словам, на компенсацию клиентам программы IQ Enegry мер по энергоэффективности будет выделено 15 миллионов евро.

"Эта программа нацелена на средний класс. Если человеку не хватает средств для покупки оборудования, он берет кредит в банке-партнере, устанавливает оборудование и подает заявку нам на получение компенсации. Далее происходит верификация (проверка) мер по энергоэффективности и выплата компенсации клиенту. Отмечу, что клиент берет кредит в гривнях, а компенсацию получает в евро. Сумма, выделенная на эти компенсации, составляет 15 миллионов евро", - сказала Булгакова.

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"Ставка компенсации для физлиц составляет 15-20% от стоимости самого оборудования и его установки", - подчеркнула она.

По словам представителя Европейского банка реконструкции и развития Сергея Масличенко, общий размер финансирования программы IQ Enegry составляет 90 миллионов евро.

Как сообщал УНИАН, Минрегион планирует после окончания отопительного сезона 2016/2017 запустить в работу Фонд энергоэффективности, который будет финансировать меры по энергоэффективности. Финансироваться фонд будет за счет международных доноров и госбюджета.

Одной из целей создания фонда является снижение потребления природного газа населением, поскольку, по словам вице-премьер-министра – главы Минрегиона Геннадия Зубко, половина объема потребляемого природного газа в жилищном секторе (17 миллиардов кубометров) используется неэффективно из-за отсутствия мер по модернизации старых индивидуальных и многоквартирных домов.

15 июня Зубко сказал, что реализация проектов по термомодернизации домов при участии Фонда энергоэффективности, который должен заработать до конца следующего отопительного сезона, позволит домохозяйствам ежегодно экономить 8,5 тысячи гривень.

Также 15 июня 2016 года стартовала выдача кредитов для физлиц в рамках программы IQ Enegry.