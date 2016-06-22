Названы самые дорогие в мире города для проживания иностранцев: рейтинг возглавил Гонконг

Гонконг возглавил ежегодный рейтинг американской аналитической компании Mercer как самый дорогой в мире город для проживания иностранцев.

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На втором месте столица Анголы Луанда, которая в последние годы неоднократно возглавляла этот список. Некоторое понижение рейтинга Луанды в этом году эксперты связывают с ослаблением местной валюты.

Цюрих и Сингапур сохранили свои прошлогодние позиции и занимают третью и четвертую строчки списка соответственно. Токио поднялся на пятое место, сообщает Русская служба Би-би-си.

Рейтинги, ежегодно составляемые компанией Mercer, призваны помочь руководителям крупных фирм рассчитывать стоимость расходов для своих сотрудников, находящихся в длительных зарубежных командировках.

Для этого изучается и сравнивается стоимость жизни в 209 городах по всему миру: расходы на жилье, транспорт, питание, одежду и развлечения.

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Впервые в десятку самых дорогих для экспатов городов попала Киншаса, столица Демократической Республики Конго - она на шестой позиции. А замыкают топ-10 Шанхай, Женева, Нджамена и Пекин.

Многих удивляет, что в подобные рейтинги попадают такие города, как, например, столица Чада Нджамена, хотя Чад - одна из беднейших стран на планете. Аналитики объясняют столь высокую стоимость жизни в таких местах необходимостью импортировать практически все товары повседневного пользования.

По словам специалистов Mercer, изменения в рейтинге происходят вследствие неустойчивости рынков и замедления экономического рейтинга во многих странах мира.

За последний год Лондон опустился на пять позиций до 17 места, шотландский Абердин спустился на 85-ю строчку, Бирмингем – на 96-ю, Глазго занимает 119 место, потеряв 10 позиций, и североирландский Белфаст – на 134 месте.

Москва в рейтинге заняла 67 место, ухудшив позиции по сравнению с прошлым годом на 17 пунктов. Авторы доклада объясняют ухудшение позиций Москвы ослаблением рубля. Санкт-Петербург в списке на 152-й строчке.

Самые недорогие города для проживания иностранцев - столица Намибии Виндхук и Кейптаун в Южной Африке.

В начале этого года другая компания Economist Intelligence Unit назвала самым дорогим городом в мире Сингапур, за которым, по версии EIU, следуют Цюрих, Гонконг, Женева и Париж.