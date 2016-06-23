Гройсман: Фонд энергоэффективности заработает с 2017 года, он аккумулирует 20 миллиардов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает, что Фонд энергоэффективности начнет работать в Украине уже в 2017 году, и в этой связи до конца текущего года необходимо принять всю нормативную базу.

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Об этом Гройсман сказал, открывая Форум энергоэффективности в Киеве.

«Я бы очень хотел, чтобы мы приняли решение о создании Фонда энергоэффективности. Чтобы он был создан до конца 2016 года, и в 2017 году он начал работать. Это даст нам возможность инвестировать больше ресурсов, быть более эффективными и конкурентными», - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что объем субсидий в конечном счете нужно превратить в инвестиции в энергосектор.

«Сектор энергоэффективности может создать до 50 тыс. рабочих мест. И думаю, что потенциал тут значительно более высокий, - сказал Гройсман. - И надо, чтобы мы с депутатами наработали нормативную базу, которая должна быть принята не позднее 3-4 квартала текущего года».

По словам премьера, в 2017 году фонд аккумулирует 20 млрд грн от международных доноров, государственного бюджета и частных инвесторов.

“Мы думаем, что в следующем году может быть аккумулированно не менее 20 млрд грн, которые могут быть реинвестированы в энергоэффективность”, - сказал он.

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Также Гройсман отметил, что после формирования эффективной структуры фонда международные доноры могут поддержать его финансово.

“Я думаю, что это только начало. Нам нужно создать систему фонда, чтобы она была эффективной и некоррупционной. Я считаю, что это будут десятки миллиардов ресурсов, которые можно будет инвестировать. Европейский Союз уже сказал, что поддержит фонд”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Минрегион планирует после окончания отопительного сезона 2016/2017 запустить в работу Фонд энергоэффективности. Одной из целей создания фонда станет снижение потребления природного газа населением, поскольку, по словам министра Зубко, половина природного газа в жилищном секторе (17 млрд куб. м) потребляется неэффективно из-за отсутствия мер по модернизации старых индивидуальных и многоквартирных домов.

Также, по словам министра, создание специализированного Фонда энергоэффективности позволит в течение 3-5 лет провести комплексное обновление зданий, что даст экономию на энергоресурсах около 3 млрд долл. в год.