Около 70% жилых домов нуждаются в утеплении - Зубко

Около 70% жилого фонда Украины нуждаются в термомодернизации, то есть в утеплении наружных стен, замене устаревших окон, модернизации сетей отопления и горячего водоснабжения, установке индивидуального отопления и др., сообщил вице-премьер-министр – глава Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко в ходе форума по энергоэффективности.

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"На сегодняшний день термомодернизации подлежит 70% нашего жилищного фонда", - сказал Зубко.

Как сообщал УНИАН, по оценкам специалистов Минрегиона, термомодернизацию следует провести примерно в 40 тысячах многоэтажек. В первую очередь в ней нуждаются дома 1971-1980 годов застройки.

По всей Украине их насчитывается более 18 тысяч. Не столь критично обстоят дела в домах 1981-1990 годов застройки. Всего таких домов по Украине 22,3 тысячи.