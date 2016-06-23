Розенко анонсировал трансформацию системы субсидий с 2017 года

Система субсидий в Украине, стартовавшая в 2015 году, свою основную задачу выполнила, и потому она должна быть трансформирована уже с 2017 года.

Читайте такжеДанилюк: на субсидии в следующем году пойдет не менее 70-80 миллиардов

Об этом сказал вице-премьер-министр Павел Розенко.

«Система субсидий выполнила свою базовую задачу на 2015-2016 год. Сегодня размер субсидии в пике отопительного сезона - достигал примерно 1400 грн. Это означает, что каждая бедная семья получала 1400 грн как компенсацию за повышение цен, - сказал Розенко. - Но система субсидий не константа - она имеет ограниченный срок действий. Она может эффективно работать в пиковые периоды повышения цен на энергоносители. Далее она будет трансформирована. После 17 года, она будет трансформирована. Мы уже ее меняем».

Розенко также подчеркнул, что в дальнейшем в Украине необходима монетизация субсидий. «Правительство готово, мы нарабатываем механизмы, - сказал Розенко. - На конец отопительного события 2017 года мы продемонстрируем новые подходы к этому вопросу».

Читайте такжеПравительство разработало законопроект о монетизации льгот

Как сообщал УНИАН, жителям Украины в январе-мае 2016 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 2,3 млрд грн.

В Министерстве социальной политики прогнозируют, что количество семей, нуждающихся в получении субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, в 2016 году вырастет до 8-9 млн с 5,5 млн после установления с 1 мая единой цены на газ для всех категорий потребителей.