В Чехии рекордно подешевела ипотека

В мае 2016 года средняя процентная ставка упала до 1,89% годовых - это самый низкий показатель за всю историю наблюдений, сообщает Prian.ru.

"Такие данные обнародовала организация Fincentrum Hypoindex. Предыдущий рекорд был зафиксирован в апреле 2016-го, когда средняя процентная ставка держалась на уровне 1,94% годовых. Впервые ниже границы в 2% ставка опустилась только в марте", - говорится в сообщении.

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Банки стараются заключить как можно больше ипотечных договоров до осени, когда начнет действовать новый закон о потребительских кредитах, а Нацбанк запретит выдавать кредиты на полную стоимость недвижимости.

Поэтому май 2016-го стал рекордным по востребованности новых займов на покупку жилья. Всего в банки пришли 10 831 желающих взять ипотеку. Общая сумма выданных кредитов составила 765 миллионов евро. Совсем недавно банки выдавали столько лишь за целый квартал.

Новый закон, который собираются принять в Чехии осенью 2016 года, должен дать возможность клиентам банков каждый год выплачивать четверть кредита без комиссии. Также закон ограничит санкции при преждевременной выплате всего кредита. В случае продажи недвижимости банки смогут взять только 1% от преждевременно выплаченной части. Те, кто возьмет ипотеку до вступления закона в силу, смогут дождаться выгодных условий только после окончания фиксированного периода.