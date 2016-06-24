Эксперты ожидают снижения цен на жилье в Великобритании после Brexit

Казначейство Великобритании еще до референдума прогнозировало, что в случае выхода страны из ЕС цены на жилье опустятся на 18%. А Национальная ассоциация агентов по недвижимости (NAEA) – что это сократит поток иммиграции, и в 2018 году средняя стоимость жилья снизится на €3 000, а в Лондоне – на €10 000, пишет The Guardian.

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По мнению Ричарда Доннела из компании Hometrack, результат голосования на референдуме привел к тому, что ближайшее будущее жилищного сектора Великобритании выглядит неопределенным.

«Выход страны из ЕС сразу приведет к резкому замедлению роста цен на жилье и спаду продаж. Ведь покупатели будут выжидать и наблюдать, как это событие отразится на финансовых рынках и экономике в целом. Решение о том, чтобы покинуть Евросоюз, особенно сильно ударит по рынку Лондона», - заявляет специалист, передает Prian.ru.

В то же время некоторые эксперты считают, что «брексит» приведет к «пузырю» в некоторых сегментах рынка недвижимости британской столицы. Дело в том, что на фоне результатов референдума фунт стерлинга подешевел до уровня 1985 года. Это создает краткосрочную возможность выгодного приобретения недвижимости для инвесторов, расплачивающихся в долларах США и евро. С этим согласны и аналитики компании Stirling Ackroyd.