Энергокомпания Ахметова пугает киевлян отключением горячей воды из-за долгов

Жители 222 жилых домов столицы могут остаться без горячей воды, так как задолженность жилищно-эксплуатационных компаний, которые обслуживают данные многоквартирные дома, за тепловую энергию превышает 35 млн грн, сообщила пресс-служба энергогенерирующей компании «Киевэнерго».

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«Из-за финансовой безответственности управляющих домами (ЖСК, ОСМД и др.) жители 222 жилых домов столицы могут остаться без горячей воды. Их задолженность за теплоэнергию превышает 35 млн грн», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, компания уже отключила горячую воду 107 жилым домам.

«На сегодня из-за нарушения платежной дисциплины управдомов и отсутствия действий по решению проблемы задолженности перед теплоснабжающей компанией горячая вода уже отключена 107 жилым домам. Их общий долг перед "Киевэнерго" превышает 37 млн грн», - говорится в пресс-релизе.

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Также сообщается, что прежде чем отключить дом от горячего водоснабжения, компания предупреждает о наличии долга и предлагает меры по урегулированию данной задолженности.

«Прежде чем отключить услугу должнику, энергоснабжающая компания предупреждает о наличии задолженности, ее размере, последствиях и предлагает способы урегулирования долга без отключения услуги. В том случае, если управдом не реагирует на предложения компании, в сроки, указанные в предупреждении, энергоснабжающая компания отключает горячее водоснабжение», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. "Киевэнерго" обеспечивает потребителей Киева электрической и тепловой энергией. Генерация компании осуществляется на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

"Киевэнерго" имеет 5 структурных подразделений, в том числе два филиала - "Энергосервис" и мусоросжигательный завод "Энергия". Численность работников компании превышает 12 тысяч человек. 75% акций компании принадлежит энергохолдингу бизнесмена Рината Ахметова - ДТЭК, а 25% - Фонду государственного имущества.