Минобороны попробует приобрести жилье для военных через систему госзакупок Prozorro

Министерство обороны совместно с Министерством экономического развития и торговли до 30 сентября текущего года проведут эксперимент по использованию системы электронных государственных закупок для покупки квартир для военнослужащих на первичном и вторичном рынке.

Соответствующее постановление от 24 июня обнародовано на сайте правительства.

Как говорится в сообщении, эксперимент проведут с целью создания добросовестной конкуренции, открытости, прозрачности, непредвзятости при оценке предложений участников конкурса, предотвращения коррупционных действий и злоупотреблений.

Отчет по результатам эксперимента к 20 октября 2016 года будет представлен в Кабинет министров Украины, чтобы определить возможность и целесообразность использования электронной системы госзакупок в процессе выполнения комплексной программы обеспечения жильем военнослужащих.

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Как сообщал УНИАН, Минобороны разработало проект концепции обеспечения жильем военнослужащих. Проект предусматривает обеспечение жильем военнослужащих путем как строительства ведомством жилья, так и реконструкции существующих жилищных фондов, приобретения жилья на вторичном рынке или выплаты компенсации для получения военнослужащими жилых помещений.

Кроме того, планируется заключение инвестиционных договоров с застройщиками, а также привлечение средств для строительства жилья под гарантии государства. Предполагается и приобретение жилья за счет лизинга и участия военнослужащих в государственных программах строительства жилья, получение от местных органов власти жилых площадей для военных за счет отчислений на развитие инфраструктуры населенных пунктов в размере 4% общей сметы стоимости строительства.