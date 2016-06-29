Количество получателей субсидий начнет уменьшаться через 1,5-2 года - Рева

По прогнозам министра социальной политики Андрея Ревы, количество получателей субсидий, которое в следующем отопительном сезоне вырастет с 5,5 до 9 миллионов домохозяйств, начнет уменьшаться через 1,5-2 года, сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

Как отмечается в сообщении, об этом Рева сказал на совещании с представителями Министерства социальной политики, Министерства финансов, Государственного центра занятости (ГЦЗ) и Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Пресс-служба сообщила, что темой совещания стал обмен информацией в электронном виде между данными ведомствами для облегчения получения социальных выплат украинцами.

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"Последние двадцать лет люди при оформлении социальных выплат и пенсий вынуждены ходить по кругу за разными справками, тогда как существуют базы данных, где эти справки есть в электронном виде. Просто нужно наладить обмен информацией между Минфином, ГЦЗ, ПФУ и Минсоцполитики. И сделать это нужно в сжатые сроки", - цитирует Реву пресс-служба.

Как отмечается, для этого представители ведомств намерены составить перечень необходимой информации, которую им нужно получить от партнеров.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве социальной политики прогнозируют, что количество семей, нуждающихся в получении субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, в отопительном сезоне 2016-2017 годов вырастет до 8-9 миллионов с 5,5 миллиона после установления с 1 мая единой цены на газ для всех категорий потребителей.

В Министерстве финансов отметили, что в 2015 году 43% счетов за коммунальные услуги покрывалось субсидиями. В бюджете прошлого года было заложено 35 миллиардов гривень на эти цели, а в 2016 году затраты превысят 40 миллиардов гривень. По прогнозам Минфина, в 2017 году эта сумма может увеличиться до 70-80 миллиардов гривень.