Жилищный фонд в Украине в прошлом году вырос на 1% – Госстат

Объем жилищного фонда Украины с 1 января 2015 года по 1 января 2016 года вырос на 1% и составил 973,8 миллиона квадратных метров общей площади, сообщила Государственная служба статистики Украины.

При этом жилищный фонд городских поселений составил 60,8% (592,5 миллиона квадратных метров) от общего фонда.

Читайте такжеДля утепления украинских многоэтажек нужно 45 миллиардов

По данным Госстата, почти весь жилфонд (98,2%) размещался в жилых домах квартирного типа, тогда как площадь общежитий и жилых помещений в нежилых зданиях в общем объеме составила всего 1,8%.

Общая численность квартир на 1 января 2016 года составила 16,9 миллиона. Из них 19,4% – однокомнатные, 36,6% – двухкомнатные, а 32,6% – трехкомнатные. Еще 11,4% квартир имели 4 и более комнат.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, объем жилищного фонда Украины в 2014 году сократился на 12% и составил 964,4 миллиона квадратных метров общей площади. При этом жилфонд городских поселений составлял 60,8% (586,4 миллиона квадратных метров) от общего фонда.

Справка УНИАН. Жилищный фонд – количество зданий и сооружений, используемых под жилье, с относящимися к ним вспомогательными помещениями. Единицами учета жилищного фонда являются: жилое строение, жилое помещение, общая и жилая площадь. Жилыми считаются строения постоянного типа, вся площадь которых или не менее 50% площади предназначены для проживания.