В Хорватии выставили на продажу необитаемые острова

Территория Хорватии включает в общей сложности 1 185 островов, из них лишь 66 заселены. Продавцы рассчитывают на инвесторов, которые могут построить на необитаемых островах частные курорты или популярные туристические центры, сообщает Balkanpro.ru.

"Расположенный неподалеку от Дубровника остров Мали-Космач выставлялся на продажу несколько раз. На этот раз за него просят 1,5 миллиона евро. Покупатели могут приобрести и три других участка суши в составе Элафитских островов – Таян, Црквина и Космеч, цены на которые снизились. Сейчас их стоимость составляет 750 тысяч евро, 850 тысяч евро и 130 тысяч евро соответственно, или 5 евро за квадратный метр", - говорится в сообщении.

Остров Мали-Космач неподалеку от Шибеника продают за 700 тысяч евро. Площадь – 5 тысяч квадратных метров. Здесь нет недвижимости, остров покрыт низкорослой растительностью.

Остров Сриднь у города Задар выставлен по цене 6 миллионов евро. Из недвижимости - лишь старое здание площадью 40 квадратных метров. Площадь острова - 130 тысяч квадратных метров. С берега открывается живописный вид не только на море, но и на горы.

Остров Центральная Клуда, расположенный недалеко от города Трогир, имеет площадь 18,8 тысячи квадратных метров. Предложение оценивается в 1,2 миллиона евро. Остров покрыт небольшим лесом.

Один из островов архипелага Корнаты можно купить за 3,2 миллиона евро. Площадь - 200 тысяч квадратных метров. Биоград-на-Мору расположен в 14 километров. Остров находится в частной собственности и не входит в национальный парк "Корнаты".

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По цене 2,3 миллиона евро выставлен на продажу остров (площадь 209 тысяч квадратных метров), соседний с другим островом - Хвар, который является популярным туристическим центром.

За 2,52 миллиона евро продается остров между островом Пашман и архипелагом Корнаты. Площадь - 36 тысяч квадратных метров. Остров находится у северного входа в национальный парк "Корнаты".

За остров (35 тысяч квадратных метров) в Средней Далмации необходимо выложить 1,5 миллиона евро. Одна из его особенностей - сосновый лес, который вместе со средиземноморской растительностью и морским воздухом создает неповторимый климат.