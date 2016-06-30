Украинцы в июне получили "теплых" кредитов на рекордные 350 миллионов

Украинцы в июне 2016 года оформили 21 180 кредитов на энергоэффективные мероприятия на общую сумму 350 миллионов гривень, что является рекордным показателем за весь период действия программы, сообщила пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности).

Согласно сообщению, с 21 по 29 июня в рамках программы по компенсации части тела кредита украинцы оформили 4826 кредитов на сумму 78,9 миллиона гривень. 181 кредит был получен на установку котлов, работающих на альтернативных видах топлива, на сумму 3,19 миллиона гривень. Более 4,6 тысячи кредитов на сумму 74,96 миллиона гривень выдано на энергоэффективное оборудование и материалы. Также участниками программы стали 6 объединений совладельцев многоквартирных домов, которые получили кредиты на сумму 705 тысяч гривень.

Как отметила пресс-служба, получающие субсидии семьи, которые могут рассчитывать на возмещение до 70% тела кредита за счет госбюджета, получили 3428 кредитов на суму 49,48 миллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, банки в мае 2016 года выдали населению на энергоэффективные мероприятия кредиты на сумму 290 миллионов гривень, что соответствует объему выданных средств в октябре-ноябре прошлого года, во время пика популярности программы.

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В начале апреля 2015 года правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности. Бюджет программы составил 1,57 миллиарда гривень. В феврале текущего года Кабинет министров продлил действие программы на 2016 год, предусмотрев на эти цели 900 миллионов гривень.

Механизм финансирования "теплых" кредитов предполагает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тысяч гривень) для граждан при замене газовых котлов, 30% суммы кредита (но не более 14 тысяч гривень) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тысяч гривень в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом получающим субсидию гражданам компенсируется 70% суммы кредита.

Местные органы власти также подключаются к этой программе и разрабатывают собственные программы по возмещению населению части тела кредита или процентов на реализацию энергоэффективных мероприятий. Это позволяет населению участвовать сразу в нескольких программах энергоэффективности.