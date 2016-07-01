В Украине с сегодняшнего дня вдвое подорожало тепло и горячая вода

В Украине с 1 июля подорожала услуга по централизованному горячему водоснабжению и отоплению, что связано с установлением единой цены на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго на уровне 6,8 тыс. грн за тысячу кубометров.

Читайте такжеГройсман назвал введение рыночной цены на газ главным антикоррупционным шагом

Соответствующие решения ранее были приняты Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Стоимость 1 куб. м горячей воды зависит от предприятия, предоставляющего данные услуги, а также от наличия полотенцесушителя. В столице поставкой горячей воды занимаются компании «Киевэнерго» и «Евро-реконструкция» (Дарницкая ТЭЦ), а тарифы находятся на уровне 35-43 грн за кубометр.

Таким образом, стоимость горячей воды от «Киевэнерго» с июля составит 83,1 грн за куб. м с полотенцесушителем и 76,71 грн без полотенцесушителя. У поставщика «Евро-Реконструкция» тариф будет на уровне 71,83 грн и 66,37 грн соответственно.

Читайте такжеВ Украине значительно повысили тарифы на холодную воду

Потребители услуг от "Львовтеплоэнерго" будут платить соответственно 80,42 грн и 74,03 грн. Для потребителей "Зализнычтеплоэнерго" (Львовская обл.) тариф будет на уровне 77,42 грн и 71,54 грн. В Одессе стоимость горячей воды увеличиться до 77,18 грн при наличии полотенцесушителя и до 71,37 грн без него.

Кроме того, НКРЭКУ с июля повысила почти вдвое тарифы на теплоснабжение. К примеру, стоимость 1 Гкалл тепла от компании «Киевэнерго» для потребителей (при наличии квартирного или домового счетчика) увеличивается с 657,24 грн до 1416,96 грн, а при отсутствии приборов учета стоимость отопления одного квадратного метра помещения обойдется в 32,97 грн/месяц по сравнению с 16,14 грн/мес. ранее.

Услуги «Евро-реконструкции» подорожают до 1204,18 грн/Гкалл и 31,86 грн/кв. м в месяц соответственно.

Читайте такжеГройсман попросил украинцев не паниковать из-за новых цен на газ: Все будет адресно компенсировано

Схожий уровень повышения тарифов будет и в ряде других городов страны.

Более подробно со структурой тарифов и их новым размером во всех регионах Украины можно ознакомиться на сайте НКРЭКУ.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, на фоне установления с 1 мая единой цены на природный газ для населения в 6 879 грн/тыс. куб. м повысила с 1 июля тарифы на централизованное теплоснабжение и горячую воду в Украине в среднем на 75-90%.

27 апреля во время принятия решения Кабмина по цене на газ первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отметили, что установление такой цены поставит точку в спекуляциях на газовом рынке страны.

Глава правительства Владимир Гройсман подчеркнул, что данное решение является непростым и вызовет широкие дискуссии в обществе, но оно позволит упразднить все существовавшие ранее схемы, позволявшие зарабатывать на разнице в цене на топливо.

Президент Украины Петр Порошенко назвал данное решения Кабмина серьезным антикоррупционным шагом.