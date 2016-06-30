Последствия Brexit: сингапурский банк приостановил ипотеку в Лондоне

United Overseas Bank (UOB) стал первым банком Сингапура, приостановившим ипотеку на лондонскую недвижимость после Brexit; ряд азиатских банков сообщили о рисках инвестиций в Великобритании.

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Решение страны покинуть Евросоюз породило панику на мировых рынках и падение фунта стерлингов до многолетних минимумов, воскресив беспокойство о здоровье лондонского рынка недвижимости, который ранее вызывал большой интерес у азиатских инвесторов, искавших стабильную прибыль.

"Мы временно перестаём принимать иностранные заявки на выдачу кредита на недвижимость в Лондоне", - говорится в сообщении представителя третьего по величине банка в Сингапуре, передает Рейтер.

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"Учитывая неуверенность, нам нужно убедиться, что наши клиенты с осторожностью подходят к инвестициям в лондонскую недвижимость".

Ряд азиатских банков сообщил в четверг, что отправят клиентам напоминания о рисках, хотя продолжит выдавать кредиты на недвижимость в Лондоне.

Два крупнейших кредитных учреждения Сингапура - DBS Group Holdings и Oversea-Chinese Banking - сообщили, что по-прежнему выдают подобные кредиты, так же как и малазийский кредитор CIMB и гонконгский Bank of East Asia.