Гройсман просит украинцев не переживать из-за повышения тарифов: "Чего не хватит, заплатит государство"

Украинцы после повышения тарифов не будут платить больше 15-20% совокупного дохода за коммунальные услуги, а все остальное адресно компенсирует государство.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в пятницу.

“Я хочу обратиться к гражданам Украины - никого не слушайте и не переживайте. Все, чего не хватит оплатить гражданам Украины, заплатит государство, но адресно. Вы не будете платить за коммунальные услуги больше 15-20% совокупного дохода, все остальное заплатит государство”, - сказал он.

Кроме того, Гройсман предложил органам местного самоуправления, выступающим за снижение тарифов, обеспечить адресные льготы населению.

“Некоторые органы местного самоуправления говорят, что нужно снизить цены на газ. Господа, у вас есть децентрализованные бюджеты. Миллиардные бюджеты развития. Если вы не хотите строить дороги, детские сады, стадионы, то можете направить эти средства на льготы людям”, - подчеркнул премьер.

По словам главы правительства, цена на газ в Украине формируется в соответствии с реальными рыночными ценами.

“Цена на газ формируется в соответствии с биржей в Германии, где мы покупаем этот газ. Если кто-то нам предложит дешевле - мы купим дешевле. Особенно пусть политики предложат дешевле. Не словом, а делом”, - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 июля вдвое подорожала услуга по централизованному горячему водоснабжению и отоплению, что связано с установлением единой цены на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго на уровне 6,8 тыс. грн за тысячу кубометров.

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В Министерстве социальной политики прогнозируют, что количество семей, нуждающихся в получении субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, в 2016 году вырастет до 8-9 миллионов с 5,5 миллиона после установления с 1 мая единой цены на газ для всех категорий потребителей.

В бюджете на 2016 год предусмотрено более 40 млрд гривень на субсидии.

По словам министра финансов Украины Александра Данилюка, объем субсидий, которые могут быть запрошены обществом, составит в 2017 году порядка 70-80 миллиардов гривень.

Ранее вице-премьер Розенко подчеркивал, что система субсидий в Украине, стартовавшая в 2015 году, свою основную задачу выполнила, и потому она должна быть трансформирована.