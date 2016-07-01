Столичная первичка выросла в цене, вторичка - подешевела

Средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в июне 2016 года по сравнению с маем выросла на 1,8% – до 23,978 тыс. грн/кв. м, при этом по сравнению с июнем прошлого года цены упали на 5,2%. Об этом в своем ежемесячном отчете сообщает информационно-аналитический портал "Столичная недвижимость".

По данным экспертов, в июне на столичном первичном рынке недвижимости выросла стоимость квартир эконом-класса - на 0,7%, до 16,546 тыс. грн/кв. м, бизнес-класса – на 0,9% до 27,987 тыс. грн/кв. м. В то же время квартиры комфорт-класса в столице в прошлом месяце подешевели на 0,3%, до 21,383 тыс. грн/кв. м, а квартиры премиум-класса - на 1,3% до 43,989 грн/кв. м.

При этом наиболее ощутимо прибавили в цене квартиры в Оболонском и Дарницком районах столицы - на 4,8% и 2% соответственно, в то время как стоимость квартир в Днепровском районе в прошлом месяце в среднем снизилась на 1,8%

По информации портала, в июне квартиры к продаже предлагали 58 операторов в 134 объектах. В структуре предложения первичного жилья преобладали новостройки эконом-класса – 35%. Новостройки бизнес-класса составили 31% от общего количества, премиум-класса – 14% и комфорт-класса - 20%.

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В то же время средняя цена предложения квартир на вторичном рынке Киева в долларовом эквиваленте в июне 2016 года по сравнению с маем уменьшилась на 0,5% - до 1,394 тыс. долл./кв. м., а в гривне на 1,4%, до 34,727 грн/кв. м.

Согласно сообщению, в прошлом месяце больше всего подешевели 1-комнатные квартиры - на 0,9%, до 1,283 тыс. долл./кв. м. В то же время 2-комнатные квартиры подешевели на 0,1% - до 1,421 тыс. долл./кв. м, 4-комнатные – на 0,5% - до 1,560 тыс. долл./кв. м. Средняя стоимость предложения 3-комнатных квартир в столице уменьшилась на 0,6% - до 1,431 тыс. долл./кв. м.

Количество представленных к продаже квартир в июне возросло на 1,6% относительно мая и составило 19,395 тыс. квартир. Объем предложения в общей площади вырос на 1,4%, в долларовом выражении - на 1%.

В структуре предложений 1-комнатные квартиры занимают 28%, 2-комнатные – 33%, 3-комнатные – 32% и 4-комнатные – 7%.

При этом в июне 2016 года аналитики зафиксировали наименьшее снижение цен на вторичное жилье в Подольском и Соломенском районах столицы - на 0,1%, а наибольшее - в Днепровском районе, на 1,6%, а в Шевченковском районе средняя цена осталась на уровне мая.

Как сообщал УНИАН, по данным информационно-аналитического портала "Столичная недвижимость", средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в 2015 году из-за девальвации национальной валюты, подорожания стройматериалов и горючего выросла на 33,1% – до 22,7 тыс. грн/кв. м. Вместе с тем, при долларовой номинации стоимости вторичного жилья в столице, гривневые цены на "вторичку" выросли на 25,6%, - до 34,9 тыс. грн.