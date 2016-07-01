Долги украинцев за комуслуги в мае сократились почти на 13% - Госстат

Задолженность населения по оплате за централизованное отопление и горячее водоснабжение за май 2016 года уменьшилась по сравнению с показателем на конец апреля на 0,8 миллиарда гривень, или на 12,7%, и составила 5,5 миллиарда гривень, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, задолженность за содержание домов, сооружений и придомовых территорий за отчетный период выросла на 4,4% - до 2,4 миллиарда гривень, за централизованное водоснабжение и водоотвод - на 6,3%, до 1,7 миллиарда гривень, а задолженность за вывоз бытовых отходов не изменилась и составляет 0,4 миллиарда гривень.

"В то же время начисленные в течение января-мая 2016 года бюджетные средства (субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг) организациям, предоставляющим домохозяйствам услуги газоснабжения, существенно превышали стоимость фактически потребленных услуг - на 11,4 миллиарда гривень. Остатки средств по предназначенным населению субсидиям на счетах газоснабжающих предприятий на конец мая 2016 года полностью перекрывали суммы задолженности по вышеприведенным видам жилищно-коммунальных услуг", - говорится в сообщении.

По данным Госстата, в мае украинцы уплатили за электроэнергию 1,5 миллиарда гривень (89,4% от начисленных в этом периоде сумм). При этом задолженность за электроэнергию по состоянию на конец мая составила 2,8 миллиарда гривень.

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Всего в мае украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 4 миллиарда гривень, что составило 121,6% начисленных за этот период сумм. Самый высокий уровень оплаты наблюдался в Херсонской, Одесской и Хмельницкой областях (256,8%, 155,6% и 150,2% соответственно), а самый низкий – в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях (56,8%, 69,7% и 75,2% соответственно).

Также сообщается, что за январь-май 2016 года с населением было заключено 15,8 тысячи договоров о реструктуризации задолженности на общую сумму 68 миллионов гривень.

Как сообщал УНИАН, задолженность населения за централизованное отопление и горячее водоснабжение на конец апреля 2016 года составила 6,3 миллиарда гривень, по оплате за электроэнергию - 2,8 миллиарда гривень, по квартплате – 2,3 миллиарда гривень, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 1,6 миллиарда гривень, за вывоз бытовых отходов – 0,4 миллиарда гривень.