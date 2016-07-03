Порошенко поручил ускорить обеспечение жильем моряков, которые вышли из Крыма

Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Одессу, где сегодня проходят празднования по случаю Дня Военно-морских сил Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

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В частности, как говорится в сообщении, Порошенко "акцентировал внимание на нерешенности вопроса социальной защиты военнослужащих и членов их семей и поручил министру обороны ускорить решение вопроса обеспечения жильем моряков, которые вышли из Крыма".

Порошенко подчеркнул, что "меры, которые принимаются Кабинетом министров, Министерством обороны и Генеральным штабом, пока не удовлетворяют потребности всестороннего обеспечения Военно-морских сил Украины".

Президент одобрил решение начальника Генерального штаба Виктора Муженко и министра обороны Полторака о приоритетности финансирования ВМС.