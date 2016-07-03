Порошенко поручил ускорить обеспечение жильем моряков, которые вышли из Крыма
Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку ускорить темпы обеспечения жильем моряков, которые вышли из Крыма.
Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Одессу, где сегодня проходят празднования по случаю Дня Военно-морских сил Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
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В частности, как говорится в сообщении, Порошенко "акцентировал внимание на нерешенности вопроса социальной защиты военнослужащих и членов их семей и поручил министру обороны ускорить решение вопроса обеспечения жильем моряков, которые вышли из Крыма".
Порошенко подчеркнул, что "меры, которые принимаются Кабинетом министров, Министерством обороны и Генеральным штабом, пока не удовлетворяют потребности всестороннего обеспечения Военно-морских сил Украины".
Президент одобрил решение начальника Генерального штаба Виктора Муженко и министра обороны Полторака о приоритетности финансирования ВМС.