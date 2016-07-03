Гройсман: украинцы не будут платить больше 20% своего дохода за коммунальные услуги

Об этом Гройсман заявил в эфире телеканала "Интер", комментируя повышение коммунальных тарифов с 1 июля, передает Украинская правда.

"Популисты сейчас пугают людей "Все пропало, завтра вы получите огромные счета, платить будет нечем, тарифы поднялись". Как премьер могу заверить - вы не будете платить больше 15-20% собственного дохода. Если у человека минимальная пенсия - то еще меньше. Это будет означать, что конкретному гражданину, который имеет такую потребность, мы компенсируем (стоимость) через механизм субсидий. Но тот, у кого есть деньги, заплатит полную цену", - заявил глава правительства.

"Не надо ничего бояться. Платежка придет, будет написано, сколько это (коммунальные услуги) стоит, а рядом - в соответствии с вашим доходом - сколько именно за вас заплатит государство. Эта помощь является безвозвратной", - добавил он.

По словам Гройсмана, в перспективе 3-4 лет "мы получаем то, что будем энергонезависимы, увеличим добычу газа, защитим граждан, не имеющих денег заплатить за газ и другие коммунальные услуги".

Также Гройсман отметил, что Украина "фактически стала жертвой" газовых соглашений "2009 года, потеряв за весь период их действия 53 миллиардов долларов".

"Сейчас мы установили реальную рыночную цену на газ, чтобы на этом никто не злоупотреблял", - добавил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 июля подорожала услуга централизованного горячего водоснабжения и отопления, что связано с установлением единой цены на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго на уровне 6,8 тыс. грн за тысячу кубометров.