Минобороны и Минэкономразвития в качестве эксперимента купят жилье военным за электронные средства

С 15 июня по 30 сентября 2016 года Министерство обороны совместно с Министерством экономического развития и торговли проводят эксперимент с применением электронных средств при приобретении жилья для военнослужащих.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина, правительство приняло соответствующее распоряжение 24 июня 2016 года № 452-р.

Отмечается, что осуществляется отбор предложений по закупке квартир на условиях долевого участия и на вторичном рынке в регионах Украины для обеспечения потребностей военнослужащих Вооруженных Сил.

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"Эксперимент будет проводиться с целью использования автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы закупок, создания добросовестной конкуренции, открытости, прозрачности, беспристрастности при оценке предложений участников конкурса, предотвращения коррупционных действий и злоупотреблений", - говорится в сообщении

По данным пресс-службы, отчет по результатам эксперимента до 20 октября 2016 года будет подан правительству с целью определения возможности и целесообразности использования автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы закупок в процессе выполнения Комплексной программы обеспечения жильем военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, должностных лиц таможенных органов и членов их семей.