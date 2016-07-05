Львовская область начала подготовку к отопительному сезону

В рамках подготовки к отопительному сезону 2016/17 лет в Львовской области в сфере теплоснабжения запланировали подготовить 1368 котельных, заменить почти 20 км тепловых сетей, а также заменить и отремонтировать 66 котлов.

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на заявление и.о. директора департамента развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Львовской ОГА Назария Романчука.

"По словам Романчука, в жилом фонде Львовской области запланировали подготовить в том числе 17 550 домов к зиме с выдачей паспортов готовности, 3 348 из которых – дома с централизованным теплоснабжением. Также в планах – проведение в жилом фонде коммунальной собственности ремонта кровли в 8 268 домах и подготовка 1 855 объектов социально-культурного назначения", - говорится в сообщении.

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Как отметил в.о. директора департамента, запланировано провести капитальный и текущий ремонт 26 344 тыс кв метров улиц и дорог. При этом планируется подготовить 338 единиц специализированной техники, заготовить 345 тыс тонн посыпочного материала.

Общий объем средств на выполнение подготовительных и ремонтных работ теплоснабжения составляет 102628 тыс грн, на выполнение подготовительных и ремонтных работ в жилищном фонде коммунальной собственности – 32301 тыс грн, водоснабжения и водоотведения – 31 198 тыс грн.

Обеспечивать контроль за своевременным и качественным выполнением вышеупомянутых запланированных мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016/17 годов специально созданная рабочая группа.