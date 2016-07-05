Получающие субсидии украинцы платят за газ и отопление 12% своего дохода – министр соцполитики

Получающие субсидии семьи, количество которых в Украине составляет 5,5 миллиона, платят 12% своего совокупного дохода за газ и отопление, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на главу ведомства Андрея Реву.

"Сейчас те 5,5 миллиона семей, получающих субсидии, платят из своего семейного бюджета 12% от совокупного дохода", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что, по подсчетам специалистов, в нынешнем отопительном сезоне за субсидиями обратятся 9 миллионов домохозяйств, поэтому тема роста тарифов на газ остается крайне актуальной.

"До 2016 года, когда мы держали тариф, то есть цена на газ была ниже рыночной, мы тем самым дотировали не 9 миллионов домохозяйств, а все 15 миллионов, которые есть в Украине. То есть сумма этой скидки касалась всех: и богатых, и бедных", - цитирует Реву пресс-служба.

Министр отметил, что в 2014 году на прямую дотацию государственного энергохолдинга "Нафтогаз Украины" было потрачено из государственного бюджета 114 миллиардов гривень, чтобы компенсировать низкие тарифы на газ. В 2016 году на поддержку 9 миллионов домохозяйств, которые будут получать субсидию, в бюджете заложено 40 миллиардов гривень. "Вот вам разница между прямой дотацией и адресной помощью", - цитирует Реву пресс-служба.

Читайте такжеГройсман просит украинцев не переживать из-за повышения тарифов: "Чего не хватит, заплатит государство"

Он пояснил, что нынешняя ситуация с повышением тарифов и обеспечением субсидиями граждан означает, что значительная сумма средств, которая ранее направлялась на дотацию "Нафтогазу", осталась в бюджете. Теперь их можно будет использовать для повышения жизненных стандартов, чем правительство и собирается заняться в ближайшее время, повысив минимальные пенсии и зарплаты, отметил Рева.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве социальной политики прогнозируют, что количество семей, нуждающихся в получении субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, в отопительном сезоне 2016-2017 гг. вырастет до 8-9 миллионов с 5,5 миллиона после установления с 1 мая единой цены на газ для всех категорий потребителей.

В Министерстве финансов отметили, что в 2015 году 43% счетов за коммунальные услуги покрывалось субсидиями. В бюджете прошлого года было заложено 35 мільярдів гривень на эти цели, а в 2016 году затраты превысят 40 миллиардов гривень. По прогнозам Минфина, в 2017 году эта сумма может увеличиться до 70-80 миллиардов гривень.